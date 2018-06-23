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Антон Мурин и Сергей Силюк, сварщики «Белоозерскэнергоремонта», успешно выступили на международном конкурсе профмастерства

24.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Выступление филиала «Белоозерскэнергоремонт» РУП «Брестэнерго» в конкурсе сварщиков в рамках Белорусского промышленного форума стало уже ежегодным. Соревнования с международным участием проходили в Минске.

В номинации «Механизированная сварка в смесях активных газов» первое место занял представитель филиала «Белоозерскэнергоремонт» – сварщик шестого разряда цеха подготовки производства Сергей Николаевич Силюк. В этой номинации среди 75 участников, представленных несколькими десятками именитых организаций, таких как ООО «Центрэнергомонтаж», ОАО «Белэнергоремналадка» и др., Сергей был лучшим, показав высокое мастерство, великолепное знание теории и технологических особенностей сварки.

В номинации «Аргонодуговая сварка» борьба проходила между 27 участниками, четвертое место занял представитель филиала «Белоозерскэнергоремонт» – сварщик четвертого разряда цеха по ремонту котельного оборудования Антон Юрьевич Мурин.

Вопросами подготовки к форуму и организацией участия в конкурсе занимались инженер-технолог группы сварки Александр Степанович Дейнеко и начальник группы сварки Сергей Анатольевич Лайтер. Вот как отзывается Сергей Анатольевич об этом мероприятии:

– Подготовленные как теоретически, так и практически сварщики нашего филиала уже не единожды побывали в лидерах конкурса, что в очередной раз показывает высокий уровень подготовки и профессионального мастерства работников филиала, задействованных при изготовлении и проведении ремонтных (монтажных) работ теплотехнического оборудования Брестской области и за ее пределами. Едем мы туда не только за победой или подтверждением лидерства, но и за обменом опытом между сварщиками и специалистами. Замечу, что не каждый сварщик способен качественно выполнить работу под пристальными взглядами судей, но нашему Сергею это удалось на отлично. Впрочем, стартом участия в конкурсе Антона Мурина я доволен не меньше, тем, что его мастерство уже признано в республике, несмотря на молодой возраст.

Ольга ЗОЛОТОВА, г. Белоозерск.

 
Теги: Минск
 
 
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Выступление филиала «Белоозерскэнергоремонт» РУП «Брестэнерго» в конкурсе сварщиков в рамках Белорусского промышленного форума стало уже ежегодным....
 
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