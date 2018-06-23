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Когда музыка задаёт настроение. В Минске открылись «Джазовые вечера»

24.06.2018 17:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске состоялся первый из трёх субботних джазовых концертов у ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый из них – тематический и не обойдётся без звёзд этого направления музыки из разных уголков планеты. Примечательно, что первые звуки нынешнего шоу под открытым небом издал тромбон. Виртуозно справился с инструментом начинающий джазмен из Минска.

 

Илья Киселев, музыкант:
Я исполнял Маркса «All of me» , я доволен своим выступлением. Много достижений: на международном конкурсе Jazz time выиграл гран-при, второй раз первое место. Я надеюсь, что в таких конкурсах буду еще участвовать.

 

Горожане:
Я очень люблю джаз, здесь такая непринужденная, приятная атмосфера. Хочется потанцевать, расслабиться и просто хорошо провести эти выходные.

 

Мы любим джаз и с удовольствием посещаем подобные мероприятия. Несмотря на погоду, музыка задает настроение, поэтому внутри очень тепло.

 

Трио, бигбэнды, вокальные коллективы. И если начинали фестиваль с латиноамериканских мелодий, то заключительный концерт, обещают организаторы, также привлечёт не меньше внимания. Минчанам напомнят мелодии из всемирно известной киноленты «В джазе только девушки».

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске состоялся первый из трёх субботних джазовых концертов у ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый из них –...
 
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