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В Казахстане аварийно приземлился самолёт со 190 пассажирами на борту
Новости Казахстана. Утром 24 июня самолёт Boeing 737 турецкой авиакомпании аварийно приземлился в аэропорту Атырау.
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Было принято решение посадить самолёт. В 10:20 летательный аппарат успешно приземлился. На борту самолёта находились 190 пассажиров и 6 членов экипажа.
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Новости Казахстана. Утром 24 июня самолёт Boeing 737 турецкой авиакомпании аварийно приземлился в аэропорту Атырау. По сведениям Комитета гражданской авиации...
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