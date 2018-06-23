ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Казахстане аварийно приземлился самолёт со 190 пассажирами на борту

24.06.2018 16:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Казахстана. Утром 24 июня самолёт Boeing 737 турецкой авиакомпании аварийно приземлился в аэропорту Атырау.  

По сведениям Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, в 10:03 воздушное судно, которое следовало по маршруту «Новосибирск – Анталия», сообщило о неисправности двигателя.  

Было принято решение посадить самолёт. В 10:20 летательный аппарат успешно приземлился. На борту самолёта находились 190 пассажиров и 6 членов экипажа.  

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Казахстана. Утром 24 июня самолёт Boeing 737 турецкой авиакомпании аварийно приземлился в аэропорту Атырау.   По сведениям Комитета гражданской авиации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Микроавтобус с белорусами попал в ДТП во Львовской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Радзiма
24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика