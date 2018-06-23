В Казахстане аварийно приземлился самолёт со 190 пассажирами на борту

Новости Казахстана. Утром 24 июня самолёт Boeing 737 турецкой авиакомпании аварийно приземлился в аэропорту Атырау.

По сведениям Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, в 10:03 воздушное судно, которое следовало по маршруту «Новосибирск – Анталия», сообщило о неисправности двигателя.

Было принято решение посадить самолёт. В 10:20 летательный аппарат успешно приземлился. На борту самолёта находились 190 пассажиров и 6 членов экипажа.