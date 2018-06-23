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Грандиозный гала-концерт завершает ​«Вечера Большого театра» в Несвиже

24.06.2018 17:36 — Разное | ОНТ  
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«Вечера Большого театра» завершаются в Несвижском замке. Звёзды белорусской оперы и балета пригласят всех в сад, а также салон Радзивиллов. 

До финальных поклонов невозможно понять, сколько всего артистов занято в гала-концерте. Уж точно свободных мест в замковом дворе не будет. Ни одного билета в кассах. 950 – на руках.

Откроется светский раут, по старошляхетской традиции, полонезом. У последнего «Вечера Большого театра» свои хозяева – знаменитый князь по прозвищу «Рыбонька» и супруга Его светлости Франтишка Уршуля. Это она в 1740-х годах основала первую в Беларуси придворную сцену. Кто в главных ролях? Маски будут сброшены скоро. Единственная массовая репетиция с оркестром состоялась в Минске. Забегая вперёд, скажем, что несвижский бал – не только на подмостках. Солисты хора, балета и миманса главного театра страны завальсируют с интернациональной публикой.

IX выездной фестиваль Большого театра – своего рода «проигрыш» следующего, юбилейного. Организаторы обязательно учтут предложения зрителей. Например, открывать пятничный «Вечер» спектаклем «Лебединое озеро». Ведь не секрет: сколько не ставь это название в афиши – аншлаг гарантирован. При любой погоде.

 
Теги: Минск
 
 
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​«Вечера Большого театра» завершаются в Несвижском замке. Звёзды белорусской оперы и балета пригласят всех в сад, а также салон Радзивиллов.
 
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