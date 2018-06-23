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Мировые бренды отдадут часть прибыли на помощь животным

24.06.2018 16:11 — Разное | Интерфакс  
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В Каннах презентовали новый проект программы Развития ООН (ПРООН) "Львиная доля". Его учредители из ООН и компаний-партнеров, в том числе американского бренда Mars, призвали компании по всему миру отчислять 0,5 процента затрат на рекламу своей продукции на защиту и сохранение животных, сообщает центр новостей ООН.

"Животные фигурируют в 20 процентах всех рекламных роликов, которые вы видите. Взамен они не получают и малой доли той поддержки, которую заслуживают. Так было до сих пор", - звучит закадровый голос почетного посла фонда, одного из самых знаменитых телеведущих и натуралистов мира, сэра Дэвида Аттенборо. Видеоряд показывает синих китов, слонов, львов: если не приложить усилий для защиты привычной нам фауны планеты, она окажется под угрозой исчезновения. Проект "Львиная доля" (The Lion's Share) призван изменить ситуацию к лучшему. Он ставит своей целью собрать 100 миллионов долларов в течение следующих трех лет - эти деньги планируется вложить в различные инициативы по сохранению природы и животного мира при участии ПРООН и неправительственных организаций.

"Завтрашние большие перемены начинаются с сегодняшних маленьких шагов", - заявил сэр Аттенборо на презентации проекта.

Среди партнеров проекта - американская корпорация Mars, наиболее известная своими шоколадными батончиками, продюсерский центр FINCH, креативное агентство CLEMENGER BBDO MELBOURNE, австралийское подразделение одной из крупнейших рекламных групп мира BBDO, и один из мировых лидеров в области маркетинговых исследований компания Nielsen.

 
 
Теги: Новости
 
 
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В Каннах презентовали новый проект программы Развития ООН (ПРООН) "Львиная доля". Его учредители из ООН и компаний-партнеров, в том числе американского бренда Mars,...
 
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