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Черепашки-ниндзя и крепость. Фото из Instagram участников первого «БрестПолумарафона»

24.06.2018 17:13 — Разное | KYKY  
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В первом «БрестПолумарафоне» участвовало более тысячи человек из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Германии. Бежать можно было разные дистанции: 6, 10 или 21 километр. Провести разминку пригласили Алину Талай, которая показала несколько упражнений из своей тренировочной программы. Маршрут шел по улицам Бреста, старт и финиш были около Брестской крепости. Победителями «БрестПолумарафона» стали Светлана Куделич и Владислав Прямов. А мы собрали фотографии из Instagram брестчан.

 

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Публикация от Антон Кузнецов (@kuznetsof.anton)

 

Полумарафон- это когда ты не пробежал еще и половины, а кто-то уже получил медаль на финише за 21км

 
Теги: Брест
 
 
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В первом «БрестПолумарафоне» участвовало более тысячи человек из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Германии. Бежать можно было разные дистанции:...
 
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