Черепашки-ниндзя и крепость. Фото из Instagram участников первого «БрестПолумарафона»

В первом «БрестПолумарафоне» участвовало более тысячи человек из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Германии. Бежать можно было разные дистанции: 6, 10 или 21 километр. Провести разминку пригласили Алину Талай, которая показала несколько упражнений из своей тренировочной программы. Маршрут шел по улицам Бреста, старт и финиш были около Брестской крепости. Победителями «БрестПолумарафона» стали Светлана Куделич и Владислав Прямов. А мы собрали фотографии из Instagram брестчан.