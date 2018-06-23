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В Саудовской Аравии женщинам разрешили садиться за руль
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Саудовская Аравия была единственной страной в мире, где женщин не пускали за руль автомобиля. Законодательно это не было запрещено, но водить авто в стране можно только с саудовскими правами, а женщинам их банально не выдавали. Мотивировали этот отказ религиозным решением от 1991 года. Тогда духовенство постановило, что женщинам самостоятельно водить нельзя: якобы об этом говорится в Коране. Поэтому передвигаться по стране, в которой нет общественного транспорта, саудиткам приходилось только на такси или при помощи мужчин из числа близких родственников. За самостоятельное вождение женщины получали штраф.
После прихода к власти король Салман бен Абдель Азиз решил менять устои: он подписал документ, который разрешает водить автомобиль женщинам, в сентябре 2017 года, пишет
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Саудовская Аравия была единственной страной в мире, где женщин не пускали за руль автомобиля. Законодательно это не было запрещено, но водить авто в стране можно...
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