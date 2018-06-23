Facebook начал выпускать печатный журнал о бизнесе

В первом номере журнала Grow рассказывается о нишевых брендах. Для обложки снялся шведский предприниматель Оскар Олссон, креативный директор бренда одежды Nylon, ориентированного на миллениалов, пишет fipp.com . Журнал уже начали распространять – пока что в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу и на нескольких закрытых лондонских площадках.

Зачем и о чём

Идея выпускать печатный журнал появилась в Facebook около полугода назад, рассказал Никола Мендельсон, вице-президент компании в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Пока что Grow будет выходить раз в три месяца. О редакционной политике и будущих темах в Facebook молчат. Марк Цукерберг тоже пока не прокомментировал новое направление деятельности Facebook. Почитать издание можно и онлайн – на сайте журнала.

Что говорят

У кого-то этот ход вызывает диссонанс. Вот что написал об идее Facebook Хуан Сеньор, президент консалтинговой компании Innovation Media Consulting, преподающий в Оксфорде: «Когда крупнейшая цифровая социальная сеть в мире хочет вызвать доверие к своему бренду, она запускает печатный журнал… Но подождите, разве печать не умерла? Разве Facebook ее не убила?»

When the world’s biggest social media platform wants to associate its brand with credibility, it launches a print magazine w/ massive display bookshelves at LHR first class lounge. But wait! isn’t print dead? Didn’t Facebook kill it off? #facebook #fipp #wanifra #print #inma pic.twitter.com/OqwFI9Cz9R — JuanSenor-Innovation (@JuanSenor) 3 июня 2018 г.