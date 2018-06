Facebook начал выпускать печатный журнал о бизнесе

В первом номере журнала Grow рассказывается о нишевых брендах. Для обложки снялся шведский предприниматель Оскар Олссон, креативный директор бренда одежды Nylon, ориентированного на миллениалов, пишет fipp.com . Журнал уже начали распространять – пока что в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу и на нескольких закрытых лондонских площадках.

Идея выпускать печатный журнал появилась в Facebook около полугода назад, рассказал Никола Мендельсон, вице-президент компании в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Пока что Grow будет выходить раз в три месяца. О редакционной политике и будущих темах в Facebook молчат. Марк Цукерберг тоже пока не прокомментировал новое направление деятельности Facebook. Почитать издание можно и онлайн – на сайте журнала.

У кого-то этот ход вызывает диссонанс. Вот что написал об идее Facebook Хуан Сеньор, президент консалтинговой компании Innovation Media Consulting, преподающий в Оксфорде: «Когда крупнейшая цифровая социальная сеть в мире хочет вызвать доверие к своему бренду, она запускает печатный журнал… Но подождите, разве печать не умерла? Разве Facebook ее не убила?»