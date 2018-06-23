ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Facebook начал выпускать печатный журнал о бизнесе

24.06.2018 16:18 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В первом номере журнала Grow рассказывается о нишевых брендах. Для обложки снялся шведский предприниматель Оскар Олссон, креативный директор бренда одежды Nylon, ориентированного на миллениалов, пишет fipp.com. Журнал уже начали распространять – пока что в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу и на нескольких закрытых лондонских площадках. 

Зачем и о чём

Идея выпускать печатный журнал появилась в Facebook около полугода назад, рассказал Никола Мендельсон, вице-президент компании в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Пока что Grow будет выходить раз в три месяца. О редакционной политике и будущих темах в Facebook молчат. Марк Цукерберг тоже пока не прокомментировал новое направление деятельности Facebook. Почитать издание можно и онлайн – на сайте журнала. 

Что говорят 

У кого-то этот ход вызывает диссонанс. Вот что написал об идее Facebook Хуан Сеньор, президент консалтинговой компании Innovation Media Consulting, преподающий в Оксфорде: «Когда крупнейшая цифровая социальная сеть в мире хочет вызвать доверие к своему бренду, она запускает печатный журнал… Но подождите, разве печать не умерла? Разве Facebook ее не убила?»

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом номере журнала Grow рассказывается о нишевых брендах. Для обложки снялся шведский предприниматель Оскар Олссон, креативный директор бренда одежды Nylon,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мировые бренды отдадут часть прибыли на помощь животным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Радзiма
24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика