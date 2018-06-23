ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусско-британский благотворительный марафон состоялся в столице

24.06.2018 17:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A
  

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны
на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!

Километры в помощь! Благотворительный марафон, связавший Минск и Лондон, завершился в белорусской столице. Более 3-х тысяч волонтёров бежали 10, 5 и 1 километр. Причём забег этот – не только ради эмоций и медалей, а в пользу тех, кто нуждается в помощи.

Британскую идею не первый год поддерживают в Минске. Правда, здесь – пеший марафон. Такой формат позволяет присоединиться любому желающему. Волонтёры преодолели 10 километров. У стелы «Минск – город-герой» к ним присоединились представители дипмиссии, ветераны и люди с ограниченными возможностями.

Участники марафона направились к мемориалу «Яма», чтобы почтить память жертв Холокоста. Благотворительное движение «running charity» набирает в нашей стране популярность. Неформальное общение идёт на благо и более тесному сотрудничеству Беларуси и Великобритании. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Километры в помощь! Благотворительный марафон, связавший Минск и Лондон, завершился в белорусской столице. Более 3-х тысяч волонтёров бежали 10, 5 и 1 километр....
 
Новости дня
Новости разные
 
Грандиозный гала-концерт завершает ​«Вечера Большого театра» в Несвиже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Радзiма
24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика