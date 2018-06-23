Белорусско-британский благотворительный марафон состоялся в столице

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Километры в помощь! Благотворительный марафон, связавший Минск и Лондон, завершился в белорусской столице. Более 3-х тысяч волонтёров бежали 10, 5 и 1 километр. Причём забег этот – не только ради эмоций и медалей, а в пользу тех, кто нуждается в помощи.

Британскую идею не первый год поддерживают в Минске. Правда, здесь – пеший марафон. Такой формат позволяет присоединиться любому желающему. Волонтёры преодолели 10 километров. У стелы «Минск – город-герой» к ним присоединились представители дипмиссии, ветераны и люди с ограниченными возможностями.

Участники марафона направились к мемориалу «Яма», чтобы почтить память жертв Холокоста. Благотворительное движение «running charity» набирает в нашей стране популярность. Неформальное общение идёт на благо и более тесному сотрудничеству Беларуси и Великобритании.