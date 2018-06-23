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В Барнауле плавучее кафе врезалось в мост. Возбуждено уголовное дело

24.06.2018 17:32 — Разное | СТВ  
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Новости России. Вечером 23 июня на реке Оби в Барнауле из-за непогоды плавучее кафе «Барракуда» протаранило автомобильный мост.  

По сведениям Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, во время шторма расцепилась конструкция «Барракуды», из-за чего баржа с людьми на борту врезалась в мост.  

В инциденте никто не погиб, пострадали не менее девяти человек. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.  

Проводятся следственные действия, чтобы выяснить все детали случившегося.  

 
 
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Новости России. Вечером 23 июня на реке Оби в Барнауле из-за непогоды плавучее кафе «Барракуда» протаранило автомобильный мост.   По сведениям Западно-Сибирского...
 
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