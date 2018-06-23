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В Китае мужчина пришёл в торговый центр с утятами

24.06.2018 19:02 — Разное | ОНТ  
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В Китае мужчина пришёл в торговый центр с тремя утятами. Подопечные слушали хозяина и держали строй.

Ролик был снят в городе Чунцин. По данным телеканала CGTN, опубликовавшем видео, утята – домашние питомцы мужчины. Правда, зачем он привёл животных в магазин, не сообщается. 

 
 
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​В Китае мужчина пришёл в торговый центр с тремя утятами. Подопечные слушали хозяина и держали строй.
 
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