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В Китае мужчина пришёл в торговый центр с утятами
В Китае мужчина пришёл в торговый центр с тремя утятами. Подопечные слушали хозяина и держали строй.
Ролик был снят в городе Чунцин. По данным телеканала CGTN, опубликовавшем видео, утята – домашние питомцы мужчины. Правда, зачем он привёл животных в магазин, не сообщается.
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В Китае мужчина пришёл в торговый центр с тремя утятами. Подопечные слушали хозяина и держали строй.
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