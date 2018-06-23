Сборная Англии разгромила команду Панамы и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Англии обыграла с крупным счетом национальную команду Панамы во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча участников группы G прошла в Нижнем Новгороде в воскресенье и закончилась со счетом 6:1 в пользу англичан.

На стадионе присутствовали 43 319 зрителей, а сама игра проходила в условиях сильной жары - столбики термометра в этот день показывали +33 градуса.

Счет открыл на 8-й минуте английский защитник Джон Стоунз, забив гол головой. На 22-й минуте капитан сборной Англии Харри Кейн реализовал пенальти - 2:0. На 36-й минуте полузащитник Джеси Лингард сделал счет 3:0, а спустя четыре минуты Джон Стоунз оформил дубль - 4:0. На 45+1 минуте Харри Кейн вновь удачно реализовал пенальти в левый верхний угол - 5:0.

Во втором тайме на 62-й минуте вновь отличился Харри Кейн, сделав счет 6:0. А на 78-й минуте защитник панамской сборной Фелипе Балой забил первый гол Панамы на этом чемпионате - 6:1.

Благодаря победе в матче с Панамой футболисты английской сборной смогли досрочно оформить выход в плей-офф чемпионата.

Ранее в группе G сборная Бельгии обыграла Панаму (3:0) и Туниса (5:2), а Англия победила команду Туниса со счетом 2:1.

В следующий раз в этой группе 28 июня сборная Англии сыграет с Бельгией, в этот же день Панама встретится с Тунисом.

Интересно, что для Панамы ЧМ-2018 - первый в истории.

ЧМ по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.