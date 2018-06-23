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В Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый Интерполом за вооруженные налеты

24.06.2018 19:38 — Разное | Интерфакс  
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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гражданина Бразилии Родриго Вицентини Динарди, обвиняемого на родине в вооруженных налетах.

Как сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов города, иностранец арестован на два месяца в рамках экстрадиции по запросу иностранного государства.

Он обвиняется в совершении преступления по статье 157 УК Бразилии.

"Динарди пояснил суду, что ни в чем не виноват, в полиции с ним обходятся хорошо, просил его отпустить. Утверждал, что об обвинениях ему ничего неизвестно, и, вероятно, все происходящее - ошибка. Никаких проблем с переездами по миру у него не возникало", - говорится в сообщении суда.

Арестованный также сообщил, что последний год жил и работал в Великобритании, имеет гражданство Бразилии и Италии.

По данным издания "Фонтанка", Р.Динарди прибыл в Россию по поддельному паспорту гражданина Италии. Он был выявлен Интерполом Санкт-Петербурга на мачте Бразилия - Коста-Рика 22 июня и после его окончания задержан.

Издание пишет, что Р.Динарди обвиняется в участии в банде. На его счету порядка десяти вооруженных налетов.

 
 
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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гражданина Бразилии Родриго Вицентини Динарди, обвиняемого на родине в вооруженных налетах. Как сообщает в...
 
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