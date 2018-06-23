Движение вверх

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19 июня в Минске прошли заседания Высшего Государственного совета Беларуси и России. Неожиданные заявления Александра Лукашенко и Владимира Путина, новые цифры взаимных инвестиций и приятно растущий товарооборот. Обо всём этом мы услышали после трёхчасовых переговоров за закрытыми дверями. Анна Пыж сопоставила факты, подписанные документы, официальные ответы на вопросы журналистов и даже взгляды, которыми обменивались высокие белорусские и российские чиновники.

Он прилетел – и одного этого факта хватило для разговоров. Одни говорят: Путин в Минске лишь спустя три месяца после переизбрания на президентский пост. Другие парируют: но ведь это четвёртая встреча с Александром Лукашенко чуть больше чем за месяц.

С Союзным государством так всегда. Скептики из года в год хоронят интеграцию, словно врач пациента, которому всего-то нужно вылечить насморк. Но плохой рекламы, как говорят маркетологи, не бывает.

Журналисты всячески пытаются рассмотреть сенсацию там, где её пока нет. Сама повестка Высшего Госсовета сенсаций и не предполагала. Но ведь встреча двух Президентов с весьма узким числом приглашённых – отнюдь не дань протоколу.

Вот так Александр Лукашенко вбрасывает мяч на поле. Политическое. Обмен любезностями и… «осторожно, двери закрываются». В зале для заседания Высшего Госсовета Главы государств появятся через без малого три часа. Что обсуждали в тесном кругу за закрытыми дверями – можно только догадываться. Попробуем?

Наверняка, «молочные» баталии. Вот ещё до прибытия Президентов что-то горячо обсуждают министры сельского хозяйства Беларуси и России. Причём в день ВГС ровно месяц, как Путин назначил Дмитрия Патрушева. К слову, на просьбу об интервью белорусский министр ответил «боюсь сглазить». На встрече в узком формате Леонида Зайца нет. Но есть профильный вице-премьер. Через несколько часов он входит в зал, где его уже ждёт министр и что-то быстро объясняет. Ещё через какое-то время замечаем: Владимир Путин отдаёт распоряжения Патрушеву в присутствии Александра Лукашенко. Все пожимают руки и расходятся. То, что речь о проблемах в поставках белорусской сельхозпродукции в Россию действительно шла, косвенно подтверждает сам белорусский Президент.

Беларусь поставляет в Россию продукции на четыре миллиарда долларов, а закупает на миллиард. Но разница в численности жителей столь велика, что, в перерасчёте на душу населения, Беларусь продаёт на 28,4 доллара, а закупает на 117, то есть в четыре раза больше.

К слову, именно на вторник (день проведения Высшего Госсовета) было намечено рассмотрение «молочного» вопроса Евразийской экономической комиссией.В середине дня стало известно: заседание перенесли. Совпадение?

С высокой долей вероятности Президенты Беларуси и России обсуждали и ситуацию на границе. Она вроде и не на замке, но пограничный контроль россияне в прошлом году вернули.

К слову, ежедневно примерно тысяча футбольных болельщиков пересекает границу Беларуси. Без виз. Хотя в обычное время их могла бы застопорить как раз российская сторона.

Александр Лукашенко уверен: из пограничного состояния страны смогут выйти. По любому вопросу. Стоит только захотеть.

Президент просит госсекретаря Союзного государства соблюдать баланс интересов. В принципе, как раз его нынешний Госсовет и демонстрирует. Стороны обсуждают торгово-экономическое сотрудничество. Оно на подъёме. Товарооборот за год вырос на четверть до 32 миллиардов долларов.

От этого хорошо, конечно, всем. Не стоит только забывать, что Россия – это половина товарооборота Беларуси. А Беларусь (при том, что это четвёртый партнёр в мире и первый в СНГ) – чуть больше 5%.

За подъёмом торговли стоит главным образом машиностроение. К примеру, «Гомсельмаш» в прошлом году поставил в Россию рекордные 1400 комбайнов. Да и прямо на полях Высшего Госсовета зреет новая идея.

Есть предварительная договорённость расширять линейку на дочернем предприятии «Амкодора» в Брянске. Там сейчас собирают погрузчики. А под лесозаготовительную технику россияне готовы расчистить площадку.

Владимир Путин дважды говорит, что российские капиталовложения в белорусскую экономику приближаются к четырём миллиардам долларов. Но, судя по всему, Москва не намерена сбавлять темп.

Стороны подписывают и единую внешнеполитическую программу до 2019 года, и приоритеты развития Союзного государства с замахом на 2022. В итоговых заявлениях Президентов сложно отыскать тайные знаки дипломатии – всё, в общем-то, явно.

Может, оттого громких заголовков после этой встречи не последовало. Да, пока известно не всё, о чём договорились Лукашенко и Путин. Но генеральную линию провели, как говорится, чёрным по белому.

Словом, даже если сегодня пасмурно, мы ведь не говорим, что задождило на всё лето…

… а караван, как известно, идёт, какие бы звуки его не сопровождали.