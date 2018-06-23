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Пахать надо!

24.06.2018 21:30 — Разное | ОНТ  
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В Суздале 23 июня провели сразу два крупных соревнования. И европейское, и российское. Впервые участие в них приняли и белорусы. Кто же борозды не портит? Знает Светлана Карульская.

Да на тебе пахать надо! Для этих людей, чьи флаги сегодня в гости в Суздале – это не обида. Комплимент. Механизаторы из 11-ти европейских стран всю неделю сражались за звание лучшего. 10 пахарей в первенстве Европы и больше 60-ти – в Открытом чемпионате России.

Это «техно» от мотора трактора «Беларус» механизатор из Минска Виктор Бетько не слышал больше недели. С тех пор, как приехал на чемпионат в Суздаль. Наша страна не входит в Европейскую пахотную организацию. Там конкурсанты могут приезжать на соревнования на своих колёсах. Белорусы же смогли попробовать свои силы пока только в российских состязаниях, а здесь – единая форма, одинаковые плуги и, что самое для наших трудное, – одинаковые тракторы. Российские.

Но наша команда и в чужих «доспехах» старалась отпахать по полной. На обработку трапеции в 20 соток судьи давали три часа. Дома наши за это время вспахивают три гектара. Гладкая пахота – можно сразу сеять. Но здесь, оказалось, больше внимания – к визуальной картинке борозды. Участники со стажем вымеряли высоту гребня, ширину, глубину почти под микроскопом.

Чтобы борозды не испортить, а получить нужную глубину (строго 22 сантиметра, геометрическую ровность) – механизаторам нужно задать порядка 40-ка параметров с точностью до миллиметра. Судьи оценивают результат по критериям Европейской пахотной федерации. Но ведь и вне соревнований говорят, что огрехи, допущенные именно при вспашке, уже не смогут исправить никакие другие агрегаты.

Как назло, российский трактор у белорусов сломался спустя пару часов работы. В реальных буднях машину на несколько недель сняли бы с полевых работ – полетел задний мост. Резервный плуг пришлось снова припахивать – и вид борозды оказался уже не тот. Но даже в этой ситуации на грани фола белорусы чуть-чуть не дотянули до первой десятки.

Сейчас белорусы готовят предложения для министерства сельского хозяйства о возможности вступления в Европейскую пахотную организацию. Тогда на соревнования они смогут ездить на своих тракторах – рекламировать и продвигать бренд. На наши машины спрос очевиден. Звезда нынешнего пахотного чемпионата – тюнингованный под чемпионат футбольный комбайн «Брянсксельмаша». Не верь глазам своим: ведь «Гомсельмаш» – «смотрюсь в тебя, как в зеркало». Но россияне и не скрывают – с белорусами уже давно одна команда.

Денис Снегирёв, начальник отдела продаж предприятия «Брянсксельмаш»: «Гомсельмаш» – это наш основной и самый надежный партнёр».

И так о партнёрстве с Беларусью может сказать каждый второй экспонент смотра техники, который организовали специально к чемпионату. Больше всего внимания, объяснимо, – к тракторам. И здесь вся линейка, причём собранная не только в Минске, но и в разных регионах России.

Но нужно идти в сотрудничестве дальше и делать больше, – соглашаются с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным в российских регионах. Губернатор Владимирской области, например, с лёгкостью отвлекается от темы чемпионата по пахоте и на ходу перечисляет, где можно еще прибавить.

Светлана Орлова, губернатор Владимирской области: «Сейчас уже в сегменте стройки зашли белорусские строители. Кстати, очень качественно строят».

Делать больше вместе, а потом выходить на мировые рынки – и с этим согласны российские регионы.

И возвращаясь к пахоте. Суздаль готов принять уже и мировой чемпионат механизаторов. Наши пахари тоже будут готовиться. Им хватило всего недели, чтобы, например, освоить энергоёмкий российский «Кировец». Змейка, провоз груза, заезд в гараж: по мастерству вождения белорусы сразу вошли в тройку лидеров. Секрет применим, наверное, и к союзническим отношениям: двигаться аккуратно, не гнать на виражах. Чтобы не заносило. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Суздале в субботу провели сразу два крупных соревнования. И европейское, и российское. Впервые участие в них приняли и белорусы. Кто же борозды не портит? Знает...
 
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