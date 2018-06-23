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Сытый студент

24.06.2018 21:38 — Разное | ОНТ  
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В конце недели стали известны результаты комплексных проверок студенческих столовых. Константин Степанец не только узнал, по каким стандартам отныне будут кормить умную молодёжь, но и пригласил на обед двух проректоров крупнейших ВУЗов страны.

К нам едет ревизор! Сие принепреятнейшее известие настигло студенческие столовые в апреле. Госконтроль всё в прямом смысле тщательно взвесил и оценил. Цель – питание должно быть полноценным и доступным. Однако ж нашлись и «мёртвые души» – точнее граммы, которые существовали только в меню, и просроченные продукты (которые, в принципе, тоже могут сойти за «мёртвые души») и другой непорядок.

Елена Масурновская, начальник Управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров Комитета госконтроля: «Порядок ведения кассовых операций не соблюдался – использовалось весоизмерительное оборудование с нарушениями. Полноценные и комплексные обеды, которые предлагались студентам, были обеспечены не за счёт качества, а за счёт уменьшения порций блюд. Если рекомендуется 75-100 граммов мясного или рыбного блюда, то предлагались 50 граммов».

Как итог: десять работников студенческого общепита уволены и 88 привлечены к дисциплинарной ответственности. Больше всего досталось самым большим ВУЗам – в системе столовых БГУ своих должностей лишись четыре человека. Это одна из тех самых в недалёком прошлом отстающих столовок. Повторная проверка показала, что эффект достигнут – «голодные игры» официально завершены.

Если бы в Парижской палате мер и весов был раздел, посвящённый белорусским студенческим столовым – там было бы что-то в этом духе. «Золотой стандарт» – комплексный обед за рубль семьдесят пять – эдакий студенческий потребительский минимум. Однако основная задача столовых – не минимум, а максимальная вариативность. Как возможностей, так и потребностей.

Легендарная вторая столовая БНТУ – можно сказать, отличник всех возможных проверок. И именно там в начале года и был тот самый обеденный комплекс за рубль семьдесят пять. Полюбившийся не только студентам, но и работникам окрестных предприятий, которые засыпали столовую благодарственными отзывами.

Александр Баханович, проректор по учебной заботе БНТУ: «Как вы видите, в 1 рубль 75 копеек входят щи, на второе – рисовая каша с курятиной, компот и хлеб. В принципе, вот в таком виде и по калорийности, и по доступности для наших студентов это очень хороший набор. Естественно, он каждый день может меняться, но стандартный набор сохраняется».

Одна из претензий во время проверок – большое количество посредников между поставщиком продуктов и столовой. Говорят, в том числе и за счёт этого выходило дороговато. А теперь мастер-класс:

Александр Баханович, проректор по учебной заботе БНТУ: «У нас все поставщики прямые. У нас нет посреднических схем – заключены долгосрочные договоры и с мясокомбинатами, и с молочными комбинатами, с овощными фабриками, с хлебокомбинатом. То есть мы напрямую получаем продукцию. Поскольку мы – постоянные клиенты, эти предприятия идут к нам навстречу и тоже делают определённые скидки».

Единственное: прибыль от такой столовой получить практически нереально. Но такой цели и не ставилось. Дополнительные деньги – исключительно за счёт дополнительных услуг. К примеру, проведения здесь праздников и корпоративов. Естественно, в свободное от кормления студентов время. Ведь они – здоровье нации.

 
 
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​В конце недели стали известны результаты комплексных проверок студенческих столовых. Константин Степанец не только узнал, по каким стандартам отныне будут...
 
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