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Ограничения на посещение лесов, даже несмотря на дождь в выходные, и сейчас действуют в 83-х районах страны. С начала года по республике зафиксировано более 300 лесных пожаров. А на уходящей неделе в Жлобинском районе погиб спасатель. Наш собственный корреспондент в Гомельской области Максим Вечерков посмотрел, как и от кого сейчас охраняют белорусские леса.

Этот пожар стал самым крупным в Жлобинском районе за последние несколько лет. Сначала загорелось поле, затем территория бывшей фермы. Дальнейший маршрут пламени был очевиден – лес очень близко, огонь перекинулся на деревья. На помощь лесникам прибыли сотрудники МЧС. Но всё закончилось трагедией. Одному из спасателей стало плохо. 26-летний Евгений Стрельченя потерял сознание – спасти его не удалось.

Ущерб, нанесённый природе, колоссальный. Две тысячи взрослых сосен, не считая кустарников, насекомых и птиц. На восстановление экосистемы на этом месте уйдут десятилетия.

Территорию уже опахали тракторами по периметру – это локализация. Но за отдельными участками теперь круглосуточно наблюдают. На языке лесников «идёт процесс окарауливания» (огню не дают распространиться с помощью ручных водомётов).

Лесной пожар недалеко от Барановичейпо уровню сложности не уступил. Тоже на этой неделе. Его тушили 13 пожарных машин и вертолёт авиации МЧС. Всё осложнялось из-за близости деревни – но пламя вовремя остановили. И таких возгораний в Беларуси с начала года уже около 300. Проблема – рукотворная, уверены опытные лесники. В 9-ти из 10-ти случаев, по статистике, виновен человек. Не случайно в белорусских лесах уже несколько месяцев действует запрет на посещение. Но, как видим, не для всех.

Павел Тиколович, главный лесничий Жлобинского лесхоза: «Есть такие граждане, которые всё-таки позволяют себе приходить в лес при такой сухой жаркой погоде, разводить костры либо каким-то другим способом неосторожно обращаться с огнём, а последствия мы видим на этом примере».

По периметру установлены шлагбаумы с запрещающими табличками. Исключение – только для служебного транспорта. Лесная охрана заступила на дежурство – ежедневные рейды. Задача – объехать максимальную территорию и проследить, чтобы под сосну или берёзу не забралась ни одна живая душа.Нарушение грозит штрафом. Причём до 25-ти базовых величин – это 612 рублей 50 копеек.

Надежда и на фотоловушки. Сделав фотографию нарушителя, аппарат в режиме онлайн передаёт её по Интернету лесникам. А ещё система видеофиксации помогает вовремя заметить пожар. Такие камеры сейчас есть в каждом лесничестве. Радиус – 30 километров. Лес – как на ладони.

На сборы – не больше пяти минут. К месту возгорания нужно прибыть максимально быстро. В случае пожара каждый лесхоз готов обеспечить инвентарём (лопатами, топорами, мотопомпами) дополнительные силы. В полной боевой готовности в период знойного лета и небывалой засухи. Дожди, кстати, будут. Но мало.

На юго-востоке страны за полтора месяца выпало только 10% осадков от нормы. И такая ситуация, по словам синоптиков, близка к катастрофе. Поэтому любой дождь (даже самый кратковременный) сейчас в лесу на вес золота. Ливень в конце недели, конечно, не отменяет запрет на посещение – зато про самые «горячие» участки лесники могут (хотя бы на время) забыть.