ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции

24.06.2018 20:13 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах, прошедших в воскресенье в стране, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на предварительные результаты голосования.

По ее данным, действующий президент набирает около 59% голосов, его ближайший конкурент Мухаррем Индже получает 27%.

На третьей строчке возглавляющая "Хорошую партию" экс-глава МВД Мераль Акшенер с 7,5% голосов, далее идут сопредседатель "Демократической партии народов" Селахаттин Демирташ с 5,9%, Темель Карамоллаоглу от "Партии счастья" - 0,9%, председатель "Патриотичной партии" Догу Перинчек - 0,19%.

Досрочные президентские и парламентские выборы прошли в воскресенье в Турции. В ходе выборов избирателям выдавалось сразу два бюллетеня, на одном из которых перечислены кандидаты на пост президента страны, на другом - кандидаты в Великое национальное собрание Турции (парламент).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах, прошедших в воскресенье в стране, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сенегал и Япония сыграли вничью на матче ЧМ-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Радзiма
24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика