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Сенегал и Япония сыграли вничью на матче ЧМ-2018
Сборные Сенегала и Японии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в Екатеринбурге.
Встреча закончилась со счетом 2:2.
В сборной Сенегала голы забили Садио Мане на 11 минуте матча, Мусса Ваге на 71 минуте.
В команде Японии голы забили Такаси Инуи на 34 минуте, Кэйсукэ Хонда на 78 минуте.
В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Сенегал победил команду Польши со счетом 2:1 (0:1), а сборная Японии обыграла команду Колумбии со счетом 2:1. А
Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.
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Сборные Сенегала и Японии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в Екатеринбурге. Встреча...
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