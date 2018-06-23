Неизвестные солдаты

В октябре 2017 года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, позволяющий сносить памятники с советской символикой. Согласно новому закону, с лица земли могут исчезнуть и 450 памятников красноармейцам, освобождавшим Польшу. О памятниках и памяти – наш сюжет.

В конце января 1945 года в учётной книге безвозвратных потерь 755-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии появилась запись: «Курлянчик Сергей Лазаревич, рядовой, беспартийный, уроженец деревни Доманово Бобруйского района, убит 14 января 1945 года, похоронен в братской могиле в двухстах метрах севернее деревни Камилов Варшавского воеводства».

Рядом с ними в списке – молдаване, русские, украинцы. В польской земле в братских могилах сегодня лежат около 1 миллиона 600 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.

Поэтому неудивительно, что после принятия Сеймом решения о сносе памятников с символикой тоталитаризма, который журналисты окрестили «Законом о декоммунизации», мир замер в ожидании: уцелеют ли могилы советских солдат, павших на полях Второй мировой во имя освобождения Польши? Ведь на них – красная звезда, а также серп и молот. Символы коммунизма, объявленные вне закона. На уничтожение подобных памятников местным властям дан год. До октября 2018-го.

Прошлой осенью по всей Европе прошли акции протеста из-за нового польского закона. А ведь варшавские старожилы помнят, что в борьбе с коммунистической идеологией горячие головы предлагали снести Дворец культуры и науки – подарок Москвы! К счастью, он остался на своём месте.

Это кладбище – мавзолей советских воинов в Варшаве. 21 668 человек (в основном, солдат и офицеров Первого Белорусского фронта маршала Жукова). 834 могилы, из них 696 – братские.В МИДеи Министерстве культуры Польшиуверяют:там, где есть захоронения, памятники и монументы никто не имеет права разрушать. Они, как и сами воинские кладбища, – под охраной государства.

Пултуск… Белобжеги… Макув Мазовецки… Остроленка… Белосток… В Польше есть не только ухоженные места захоронений советских солдат. Бывают и акты вандализма. Надгробья на кладбище в Милейчицах были практически уничтожены. Их восстановили местные власти с помощью одного из российских благотворительных фондов. В местах, где похоронены советские военнопленные, и сейчас есть братские могилы, которые нуждаются в реставрации. Помощь в уходе за кладбищами оказывают посольства России и Беларуси. С нашей страной сотрудничество особенно тесное: идут совместные поиски захоронений польских солдат на белорусской территории.

Магдалена Эрдман, начальник отдела по вопросам национальной памяти Департамента культурного наследия: «Мы очень довольны сотрудничеством с белорусской стороной. Во время экспедиций работаем вместе с поисковым батальоном Министерства обороны Беларуси. Нам оказывают всяческую помощь в логистике, проведении раскопок. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».

Недавно на одной из безымянных могил воинского кладбища в Макув-Мазовецком появилась фотография и текст: «Рядовой Курлянчик Сергей Лазаревич, уроженец деревни Доманово Бобруйского района Могилёвской области». Кто её оставил – неизвестно. По существующим правилам, такие надписи можно помещать только с официального разрешения местных властей. Но их не убирают. Ведь большинство поляков понимают: эти солдаты погибли, освобождая их страну от «коричневой чумы». И в этом нет никакой пропаганды чужой идеологии.

Благодарим за возможность создания сюжета Посольство Республики Польша в Беларуси ( https://minsk.msz.gov.pl ) и Институт Польский в Минске ( http://www.instpol.by ).