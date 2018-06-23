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Технический момент

24.06.2018 22:34 — Разное | ОНТ  
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Новосибирск отмечает 125-летие. А в гостях – белорусские машиностроители. О том, как МТЗ, МАЗ и «Амкодор» объединились, чтобы впечатлить потенциальных клиентов – репортаж из Сибири Игоря Тура.

Если на одной сцене выступают народные коллективы, поп-исполнители, рэп- и рок-звёзды разной величины, молодые таланты и заслуженные артисты – это сцена, где празднуют День города. Причём любого – в этом многообразии творчества Минск и Новосибирск похожи. Сибирская столица сегодня отмечает 125-й день рождения, и каждый её житель и гость этот день рождения считает своим. А значит, и настроение у тысяч людей по-настоящему праздничное.

Главная площадка празднования 125-летия Новосибирска из космоса, конечно, не видна, но зато слышна, кажется, на всю Сибирь. Именно к этой площади примыкают все пешеходные сегодня улицы города, и в 10 часов здесь уже очень шумно. Белорусам веселиться вместе с местными чуть сложнее – в Минске сейчас 6 утра. Но здесь же есть пока тихая площадка со знакомой для любого белоруса техникой.

Цвет настроения этой площадки – синий. Минский автомобильный завод выбрал именно такую цветовую гамму для того, чтобы привлечь внимание сибиряков. И удивление новосибирцев – мол, «неужели этот стильный автомобиль из Беларуси?» – можно рассматривать как комплимент. Другой вопрос, что о МАЗах здесь должны знать.

Немного жёлтого настроения добавляет «Амкодор». Впрочем, этот промышленный гигант скорее не ищет новых клиентов, а хвастается успехами: как раз к празднику мэрия Новосибирска занялась масштабным наведением порядка на улицах, и в помощь хотят взять именно технику «Амкодор». Почему? Операторы манипуляторов всё очень быстро объясняют своим мастерством.

Но всё же роль первой скрипки в этом промышленном оркестре принадлежит Минскому тракторному заводу. Во-первых, год назад на таком же празднике выставлялись только тракторы «Беларус». Новосибирцам так понравилось, что попросили добавки и разнообразия. Поэтому на площадке в этом году и появилась техника МАЗа и «Амкодора». Во-вторых, главный организатор этого шоу – генеральный директор торгового дома «МТЗ-Сибирь».

Дмитрий Белайц продаёт в Сибири не только тракторы, но и идею о том, что человеческой силе и воле нет границ. Долгое время эти понятия совмещались – так рождались идеи силовых шоу с перетягиванием техники МТЗ. Но тракторы, которые ещё не тащил Белайц, кончились. И сегодня в Новосибирске замахнулись на сцепку МАЗов. Общий вес – 91 тонна! Всё честно: с первой попытки машины даже сдвинуть не удалось. Пару минут на передышку, ещё более агрессивная музыка из колонок, ещё больше оваций зрителей – и МАЗы сдаются.

Когда ажиотаж к рекордсмену (и от прессы, и от зрителей) спадает – говорим уже не с Белайцем-силачом, а с Белайцем-дилером. О том, почему нужны такие шоу в Сибири.

Кстати, в Сибири уже много тех, кто решил приобщиться к силовому экстриму. И каждый год здесь на День города проходит международный турнир – на фоне белорусской техники.

Такое шоу впечатлило не только обычных зрителей, но и тех, кто пришёл, увидел и купил. Сразу после программы руководство области прямо на капоте трактора предложило подписать контракт на поставку 140-ка единиц техники МТЗ. Новые машины из Минска придут в Новосибирск уже к сентябрю. И этот день рождения сибирской столицы стал экономически праздничным для столицы белорусской.

 
Теги: Минск
 
 
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Новосибирск отмечает 125-летие. А в гостях – белорусские машиностроители. О том, как МТЗ, МАЗ и «Амкодор» объединились, чтобы впечатлить потенциальных клиентов –...
 
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