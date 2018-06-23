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ОНТ готовит для фестиваля «Купалье» в Александрии представление «Малая родина»

24.06.2018 22:38 — Разное | ОНТ  
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7 и 8 июля в живописнейшем месте Беларуси – агрогородке Александрия – в девятый раз пройдёт традиционный фестиваль «Купалье». В субботу в 21.30 все желающие смогут увидеть музыкально-театрализованное представление «Малая родина», которое готовит телеканал ОНТ.

Репетиции в самом разгаре. Все секреты приключений звезды сцены Леонарда Василевского организаторы пока не раскрывают, но сами артисты (в особенности исполнитель главной роли) полны энтузиазма.   

 
 
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​7 и 8 июля в живописнейшем месте Беларуси – агрогородке Александрия – в девятый раз пройдёт традиционный фестиваль «Купалье». В субботу в 21.30 все желающие смогут...
 
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