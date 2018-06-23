ОНТ готовит для фестиваля «Купалье» в Александрии представление «Малая родина»

7 и 8 июля в живописнейшем месте Беларуси – агрогородке Александрия – в девятый раз пройдёт традиционный фестиваль «Купалье». В субботу в 21.30 все желающие смогут увидеть музыкально-театрализованное представление «Малая родина», которое готовит телеканал ОНТ.

Репетиции в самом разгаре. Все секреты приключений звезды сцены Леонарда Василевского организаторы пока не раскрывают, но сами артисты (в особенности исполнитель главной роли) полны энтузиазма.