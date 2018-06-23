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Президент IAAF оценил реконструированный стадион «Динамо»

24.06.2018 22:49 — Разное | ОНТ  
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В день открытия обновлённого стадиона «Динамо» 21 июня на нём прошла встреча Александра Лукашенко и президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяна Коэ.

Иностранный гость был впечатлён ареной и, кроме того, отметил значительный вклад белорусской стороны в вопросы борьбы с допингом.

Подробнее – в видеоинформации.

 
 
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В день открытия обновлённого стадиона «Динамо» 21 июня на нём прошла встреча Александра Лукашенко и президента Международной ассоциации легкоатлетических...
 
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