|
Президент IAAF оценил реконструированный стадион «Динамо»
В день открытия обновлённого стадиона «Динамо» 21 июня на нём прошла встреча Александра Лукашенко и президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяна Коэ.
Иностранный гость был впечатлён ареной и, кроме того, отметил значительный вклад белорусской стороны в вопросы борьбы с допингом.
Подробнее – в видеоинформации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В день открытия обновлённого стадиона «Динамо» 21 июня на нём прошла встреча Александра Лукашенко и президента Международной ассоциации легкоатлетических...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)