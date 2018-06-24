Куда пойти в Кореличском районе 25 июня — 1 июля

25 июня

в 11:00 в ГУ «Кореличский РЦКиНТ» состоится игровая программа «Страна чудес»;

26 июня

Акция «Цена зависимости — жизнь», посвященная Дню борьбы с наркотиками и их незаконному обороту, состоится в УЗ «Кореличская ЦРБ»;

Информационно-познавательная программа «Помни – это не твое» состоится в секторе «Райцевский СК» в 17:00 (10+);

27 июня

в секторе «Ворончанский СК» в 19:00 состоится информационно-познавательная программа «Дается жизнь один лишь раз» (12+);

информационный час «Прежде чем сделать, подумай» состоится в ОКиД «Жуховичский ДК» в 17:00 (12+);

В УЗО «Жуховичский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» с 27 по 29 июня состоится фотовыставка «Мгновение, ты прекрасно» (6+);

28 июня

в 15:00 в ГУ «Кореличский РЦКиНТ» состоится заседание клуба «Посидим по-хорошему», вечер отдыха «Возраст жизни не помеха»;

29 июня

в 15:00 в ДУК «Кореличский МЦК» пройдет спортивно-игровая программа «Мы молоды и мы здоровы»;

вечер-комплимент «Душою вечно молоды» состоится в ОКиД «Красненский ДК» в 16:00 (35+);

в 19:00 в ОКиД «Мирский ГДК» пройдет круглый стол «Профилактика ВИЧ-инфекции путем пропаганды ЗОЖ» (15+);

в 19:00 в ОКиД «Жуховичский ДК» состоится тематический вечер «Светлеет грусть, когда цветут цветы» (35+);

30 июня

концертная программа «Приветствуем вас песней» состоится в 15:00 в д. В. Слобода (0+);

благотворительная акция «Мы пришли пожелать вам добра» состоится в 15:00 в больнице сестринского ухода агр. Луки (50+);

выставка-дегустация «Приглашаем вкусно кушать» состоится в ОКиД «Мирский ГДК» в 17:00 (15+);

в секторе «Райцевский СК» в 18:00 состоится информационный час «Домашняя практика и химчистка» в рамках заседания любительского объединения «Гаспадынька» (22+);

сектор «Ворончанский СК» в 18:00 приглашает на концерт «Мелодия души» (60+);

круглый стол «Гори, очаг семейный, ярче» состоится в 18:00 в секторе «Оюцевичский СК» (25+);

тематический вечер «Песні Беларусі ў сэрцы жывуць» пройдет в ОКиД «Жуховичский ДК» в 19:30;

в 20:00 в ОКиД «Красненский ДК» состоится акция-дискотека «Молодежь против наркотиков» (16+);

1 июля

в 10:00 сектор «Райцевский СК» приглашает на выставку «Край пад небам бусліным», посвященную Дню Независимости Республики Беларусь (8+);

круглый стол «В мире головоломок» состоится в ОКиД «Жуховичский ДК» в 11:00 (55+);

в 14:00 в ОКиД «Турецкий ДК» состоится конкурс плакатов и рисунков «Мой любы край, мая краіна» (6+);

сектор «Малюшичский СДК» в 16:00 приглашает на концерт «Давайте будем Родину славить», посвященный Дню Независимости Республики Беларусь (12+);

праздничный концерт «Цвети, мой край, под небом журавлиным», посвященный Дню Независимости Республики Беларусь, состоится в 17:00.