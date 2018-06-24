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Белоруска погибла в ДТП в Украине

24.06.2018 19:09 — Разное | БДГ  
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Столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем произошло 23 июня во Львовской области в Украине.

Об этом сообщает МИД Беларуси в аккаунте Twitter.

ДТП произошло на трассе Ковель — Жовква в Сокальском районе Львовской области. Водитель Skoda Octavia уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen LT.

За рулем «Фольксвагена» был житель Волынской области Украины, он отказался от госпитализации.

Мужчину, управлявшего Skoda Octavia, увезли в больницу, в отношении

В результате ДТП погибла женщина из Беларуси, остальные 8 пассажиров также являются белорусскими гражданами, они получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницы Львовщины.

 
 
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Столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем произошло 23 июня во Львовской области в Украине. Об этом сообщает МИД Беларуси в аккаунте Twitter.
 
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