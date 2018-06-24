Эрдоган заявил о своей победе на выборах президента Турции - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье вечером, что добился переизбрания уже в первом туре голосования, сообщает агентство "Анадолу".

При этом президент сослался на неофициальные результаты выборов, обнародованные ранее турецкими СМИ. Они свидетельствуют о том, что Р.Т.Эрдоган набрал в первом туре более 50% голосов, намного опередив соперников.