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Эрдоган заявил о своей победе на выборах президента Турции - СМИ

24.06.2018 23:54 — Разное | Интерфакс  
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье вечером, что добился переизбрания уже в первом туре голосования, сообщает агентство "Анадолу".

При этом президент сослался на неофициальные результаты выборов, обнародованные ранее турецкими СМИ. Они свидетельствуют о том, что Р.Т.Эрдоган набрал в первом туре более 50% голосов, намного опередив соперников.

 
 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье вечером, что добился переизбрания уже в первом туре голосования, сообщает агентство "Анадолу". При этом...
 
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