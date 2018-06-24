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Польша разгромно проиграла Колумбии и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018

24.06.2018 23:52 — Разное | Интерфакс  
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Сборная Польши, которая уверенно прошла отборочный турнир ЧМ-2018, проиграла второй матч на групповом этапе турнира и досрочно прекратила борьбу за попадание в плей-офф.

Поляки в воскресенье в Казани крупно уступили команде Колумбии со счетом 0:3.

На 40-й минуте счет в матче ударом головой после передачи полузащитника "Баварии" Хамеса Родригеса открыл защитник "Барселоны" Йерри Мина.

На 70-й минуте главный бомбардир колумбийцев из французского "Монако" Радамель Фалькао удвоил преимущество своей команды. А через пять минут полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо после паса Хамеса Родригеса установил окончательный счет в матче.

После двух туров в группе H лидируют с 4 набранными очками Сенегал и Япония, Колумбия набрала 3 очка и у Польши 0 очков.

В последнем туре Колумбия сыграет с Сенегалом, а Япония - с Польшей.

 
 
 
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Сборная Польши, которая уверенно прошла отборочный турнир ЧМ-2018, проиграла второй матч на групповом этапе турнира и досрочно прекратила борьбу за попадание в...
 
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