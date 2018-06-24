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Минское метро перешло на летний график работы

25.06.2018 09:21 — Разное | БДГ  
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Изменения в режиме минского метрополитена начали действовать с 25 июня.

На предприятии сообщают, что метро будет открываться в 05:30 и работать до 00:40.

Интервалы движения в часы пик на Московской линии увеличатся с 2 до 2,5 минут.

На Автозаводской – утром поезда будут курсировать с интервалом 3 минуты, вечером – 3,5 минут.

В пятницу пиковое вечернее время сместится на период с 16:00 до 18:30.

 
 
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Изменения в режиме минского метрополитена начали действовать с 25 июня. На предприятии сообщают, что метро будет открываться в 05:30 и работать до 00:40.
 
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