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Минское метро перешло на летний график работы
Изменения в режиме минского метрополитена начали действовать с 25 июня.
На предприятии сообщают, что метро будет открываться в 05:30 и работать до 00:40.
Интервалы движения в часы пик на Московской линии увеличатся с 2 до 2,5 минут.
На Автозаводской – утром поезда будут курсировать с интервалом 3 минуты, вечером – 3,5 минут.
В пятницу пиковое вечернее время сместится на период с 16:00 до 18:30.
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Изменения в режиме минского метрополитена начали действовать с 25 июня. На предприятии сообщают, что метро будет открываться в 05:30 и работать до 00:40.
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