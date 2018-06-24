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​Официальный визит делегации группы дружбы «Франция - Беларусь» продолжается в Минске

25.06.2018 09:30 — Разное | ОНТ  
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Сегодня пройдёт встреча в Национальном собрании. Всего же у французских политиков во главе с председателем Кристофом Леженом насыщенная программа, в том числе встречи в Министерстве иностранных дел, администрации Парка высоких технологий, Брестском облисполкоме.

Увеличить торговлю и сосредоточиться на конкретных проектах, оставив политику за порогом, к такой форме работы Минск не первый год призывает Брюссель. Простой, но при этом абсолютно понятный посыл нашего Президента в Европе, судя по всему, наконец-то стали воспринимать буквально.

Договор о приоритетах сотрудничества Беларуси и Европейского союза может быть подписан уже в этом году. На минувшей неделе перспективы сотрудничества Президент обсудил с Йоханнесом Ханом – комиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС. Решено, что «Восточное партнёрство» в целом станет более прагматичным. На этом, кстати, всегда настаивал и Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня пройдёт встреча в Национальном собрании. Всего же у французских политиков во главе с председателем Кристофом Леженом насыщенная программа, в том числе...
 
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