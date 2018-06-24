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Как выглядит настоящая мужская берлога на чердаке в старом доме

25.06.2018 09:30 — Разное | Tut.by  
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Эту мужскую берлогу дизайнер из Пинска Александр Застровский оборудовал для своего приятеля на чердаке его дома. «Работы заняли около полугода. Внизу — дом для семьи, на чердаке — исключительно мужская территория. Этот проект мне показался очень интересным». REALTY.TUT.BY с Александром согласен.

Видео о берлоге Александр разместил на Youtube.

Александр рассказал: он занимается ковкой, дизайн интерьера — направление новое, но увлекательное. «Тренировался» дома, эта берлога приятеля — первый проект, и сразу — удачный.
 
 
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Оборудовать берлогу дизайнера Александра Застровского попросил приятель
 
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