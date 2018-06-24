​Дождливая погода пришла на смену продолжительной засухе в Беларуси

Сегодня синоптики снова обещают осадки, но гродненским аграриям отдыхать не приходится. Дождей в регионе не было почти два месяца. И как следствие – есть проблемы в заготовке кормов.

Это может подорвать мясомолочное производство – одну из самых доходных статей в бюджете региона. Сейчас специалисты активно мониторят ситуацию, работают с хозяйствами индивидуально, чтобы свести к минимуму потери урожая трав, зерна и овощей. Также в ближайшие дни свыше 30 тысяч гектаров полей скосят, а на их месте посеют новые быстрорастущие и устойчивые к недостатку влаги культуры: редьку, горчицу, просо. Всё это пойдёт на заготовку кормов. Через две недели в регионе стартует жатва, но каким будет урожай зерновых, здесь пока не загадывают.

На встрече с журналистами глава региона обсудил и судьбу «Гродно Азот», перспективы строительства АЭС и безопасность детей летом. Подвели и творческие итоги – наградили лучших журналистов региона. Среди призёров и корреспондент Гродненского корпункта телеканала ОНТ.