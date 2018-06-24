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ЕБРР может выделить «Евроторгу» кредит на $20 миллионов для рефинансирования долгов

25.06.2018 09:51 — Разное | KYKY  
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Пока что вопрос находится на первой стадии рассмотрения, пишет TUT.BY. На сайте ЕБРР написано, что деньги пойдут на «рефинансирование займов и финансовых обязательств» перед беларускими банками. Фактически, это просто кредит для выплаты кредитов. Также в материалах отмечается, что «рефинансирование является частью постоянной оптимизации и диверсификации кредитного портфеля» «Евроторга». 

В конце 2012 года ЕБРР уже выделял «Евроторгу» кредит на 10 миллионов евро для финансирования инвестпроектов. Сеть является крупнейшим ритейлером в Беларуси, она занимает 19% рынка, управляет 520 магазинами «Евроопт» и «Бруснiчка», которые и являются основным активном «Евроторга». В 2017 году чистая прибыль в 2017 году составила 102,5 миллиона рублей (53,1 миллиона долларов) – и это притом, что в 2016 компания понесла чистый убыток в 42,7 миллиона рублей.

В октябре 2017 года «Евроторг» в первый раз разместил евробонды на 350 миллионов долларов, которые были направлены среди прочего на рефинансирование долгов. Снижение долговой нагрузки остается приоритетом компании. В результате рефинансирования структура долга в разрезе краткосрочный/долгосрочный заметно улучшилась. При этом доля краткосрочных кредитов снизилась с 41,5% до 2,3% от общего долга, который составляет 1,366 миллиард рублей.

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Пока что вопрос находится на первой стадии рассмотрения, пишет TUT.BY. На сайте ЕБРР написано, что деньги пойдут на «рефинансирование займов и финансовых...
 
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