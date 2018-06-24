Последние кадры Rosetta перед столкновением с кометой

Европейское космическое агентство опубликовало видеокомпиляцию последних снимков зонда Rosetta перед столкновением с кометой Чурюмова-Герасименко.

Напомним, 30 сентября 2016 года зонд был намеренно отправлен на столкновение с кометой, которую исследовал с лета 2014 года.

Столкновение произошло на скорости 3 км/ч, это была контролируемая жесткая посадка, которая длилась 14 часов, и во время нее «Розетта» постоянно передавала на Землю фотографии и анализ газовых потоков. Именно из этих фотографий агентство и смонтировало ролик.