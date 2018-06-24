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Последние кадры Rosetta перед столкновением с кометой
Европейское космическое агентство
Напомним, 30 сентября 2016 года зонд был намеренно отправлен на столкновение с кометой, которую исследовал с лета 2014 года.
Столкновение произошло на скорости 3 км/ч, это была контролируемая жесткая посадка, которая длилась 14 часов, и во время нее «Розетта» постоянно передавала на Землю фотографии и анализ газовых потоков. Именно из этих фотографий агентство и смонтировало ролик.
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Европейское космическое агентство опубликовало видео, сделанное из компиляции снимков зонда
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