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Последние кадры Rosetta перед столкновением с кометой

25.06.2018 09:34 — Разное | Tut.by  
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Европейское космическое агентство опубликовало видеокомпиляцию последних снимков зонда Rosetta перед столкновением с кометой Чурюмова-Герасименко.

Напомним, 30 сентября 2016 года зонд был намеренно отправлен на столкновение с кометой, которую исследовал с лета 2014 года.

Столкновение произошло на скорости 3 км/ч, это была контролируемая жесткая посадка, которая длилась 14 часов, и во время нее «Розетта» постоянно передавала на Землю фотографии и анализ газовых потоков. Именно из этих фотографий агентство и смонтировало ролик.

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Европейское космическое агентство опубликовало видео, сделанное из компиляции снимков зонда
 
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