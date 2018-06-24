Под Минском женщина на мотоцикле врезалась в разделительное ограждение: погиб ее 15-летний сын

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 24 июня, в 20.10, вблизи деревни Дукора Пуховичского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, женщина на мотоцикле не справилась с управлением и совершила наезд на разделительное ограждение.

В результате ДТП мотоциклистка с травмами различной степени тяжести госпитализирована, а ехавший в качестве пассажира ее 15-летний сын погиб.