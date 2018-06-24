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Под Минском женщина на мотоцикле врезалась в разделительное ограждение: погиб ее 15-летний сын

25.06.2018 09:51 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 24 июня, в 20.10, вблизи деревни Дукора Пуховичского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, женщина на мотоцикле не справилась с управлением и совершила наезд на разделительное ограждение.

В результате ДТП мотоциклистка с травмами различной степени тяжести госпитализирована, а ехавший в качестве пассажира ее 15-летний сын погиб.

 
 
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Авария произошла 24 июня, в 20.10, вблизи деревни Дукора Пуховичского района.
 
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