|
Пленэр с участием живописцев из Беларуси, Латвии, Украины и других стран пройдёт в Витебске
Пленэр с участием живописцев из Беларуси, Латвии, Украины, Германии, Израиля и других стран начинается сегодня в Витебске.
Художники будут знакомиться с достопримечательностями города над Двиной и дадут серию мастер-классов. Итогом станет выставка в Арт-центре Марка Шагала в день рождения художника – 7 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пленэр с участием живописцев из Беларуси, Латвии, Украины, Германии, Израиля и других стран начинается сегодня в Витебске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)