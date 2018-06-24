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​Пленэр с участием живописцев из Беларуси, Латвии, Украины и других стран пройдёт в Витебске

25.06.2018 10:17 — Разное | ОНТ  
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Пленэр с участием живописцев из Беларуси, Латвии, Украины, Германии, Израиля и других стран начинается сегодня в Витебске

Художники будут знакомиться с достопримечательностями города над Двиной и дадут серию мастер-классов. Итогом станет выставка в Арт-центре Марка Шагала в день рождения художника – 7 июля. 

 
Теги: Витебск
 
 
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​Пленэр с участием живописцев из Беларуси, Латвии, Украины, Германии, Израиля и других стран начинается сегодня в Витебске.
 
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