​Пленэр с участием живописцев из Беларуси, Латвии, Украины и других стран пройдёт в Витебске

Пленэр с участием живописцев из Беларуси, Латвии, Украины, Германии, Израиля и других стран начинается сегодня в Витебске.

Художники будут знакомиться с достопримечательностями города над Двиной и дадут серию мастер-классов. Итогом станет выставка в Арт-центре Марка Шагала в день рождения художника – 7 июля.