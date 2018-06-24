​Выпускники Белгосуниверситета соберутся на традиционный бал

Он пройдёт сегодня. На праздничный концерт приглашены около 600 человек.

Настоящими звёздами этого вечера станут победители конкурса «Лучший выпускник БГУ–2018». Награды им вручит ректор БГУ Андрей Король. Также станут известны обладатели званий «Звезда БГУ» и «Студенческий лидер БГУ». Их присваивают за высокие результаты в учебной, общественной, культурной и спортивной деятельности университета. Изюминкой торжеств станет парад деканов в мантиях и конфедератках.