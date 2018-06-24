Instagram запустил сервис для длинных видео

Instagramо запуске сервиса для просмотра длинных видео, который получил название IGTV. Пользователи смогут загружать видео продолжительностью до часа.IGTV загружается как отдельное приложение для iOS и Android, но также он будет доступен в главном приложении Instagram.В отличие от YouTube, IGTV предназначен только для полноэкранного, вертикального видео. Видеозаписи в приложении начнут играть, как только вы запустите его. Но, там же как и YouTube, сервис открыт для всех, кто хочет создать свой канал. Пользователи смогут просматривать каналы друг друга и общаться с создателями видео через комментарии.Каналы IGTV привязаны к основной учетной записи Instagram, поэтому пользователям не нужно будет создавать новый аккаунт. Если вы создадите канал, он появится в вашем основном профиле Instagram, рядом со сториз. Если вы будете следить за людьми по их каналам в IGTV, вам будут поступать сообщения о новых видео в новом разделе рядом с папкой "Входящие".В Instagram говорят, что IGTV не будет иметь рекламы в начале, но, возможно, реклама будет в будущем. Владельцы каналов IGTV смогут добавлять к видео ссылки на внешние ресурсы, что позволит им монетизировать свои каналы через партнерские отношения с брендами.