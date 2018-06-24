ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Instagram запустил сервис для длинных видео

25.06.2018 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A
Instagram объявила о запуске сервиса для просмотра длинных видео, который получил название IGTV. Пользователи смогут загружать видео продолжительностью до часа.

IGTV загружается как отдельное приложение для iOS и Android, но также он будет доступен в главном приложении Instagram.

В отличие от YouTube, IGTV предназначен только для полноэкранного, вертикального видео. Видеозаписи в приложении начнут играть, как только вы запустите его. Но, там же как и YouTube, сервис открыт для всех, кто хочет создать свой канал. Пользователи смогут просматривать каналы друг друга и общаться с создателями видео через комментарии.

Каналы IGTV привязаны к основной учетной записи Instagram, поэтому пользователям не нужно будет создавать новый аккаунт. Если вы создадите канал, он появится в вашем основном профиле Instagram, рядом со сториз. Если вы будете следить за людьми по их каналам в IGTV, вам будут поступать сообщения о новых видео в новом разделе рядом с папкой "Входящие".

В Instagram говорят, что IGTV не будет иметь рекламы в начале, но, возможно, реклама будет в будущем. Владельцы каналов IGTV смогут добавлять к видео ссылки на внешние ресурсы, что позволит им монетизировать свои каналы через партнерские отношения с брендами.
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь можно добавлять вертикальные видео длительностью до часадалее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусам стало проще добиться алиментов от тех, кто живет заграницей. Рассказываем, как это работает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика