В Мозыре пройдут съемки российского сериала про Чернобыль

Для съемок нужны будут актеры массовых сцен, статисты, групповка и актеры. Все желающие могут принять участие в съемках, написав личное сообщение в группе .



Там же вы найдете всю необходимую информацию о требуемых актерах и кастингах для данного сериала. К слову, уже сейчас нужны актеры на роли «рабочего», «солдата», «санитара», «министра» и другие. По информации организаторов съемок, оплата будет производиться сразу на площадке.