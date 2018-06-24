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В Мозыре пройдут съемки российского сериала про Чернобыль
Для съемок нужны будут актеры массовых сцен, статисты, групповка и актеры. Все желающие могут принять участие в съемках, написав личное сообщение в
Там же вы найдете всю необходимую информацию о требуемых актерах и кастингах для данного сериала. К слову, уже сейчас нужны актеры на роли «рабочего», «солдата», «санитара», «министра» и другие. По информации организаторов съемок, оплата будет производиться сразу на площадке.
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С 26 июня по 13 июля в Мозыре и населенных пунктах Барбаров, Прудок будут проходить съемки российского телесериала «Чернобыль» (время по сценарию 1986 год).далее...
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