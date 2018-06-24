﻿ В Мозыре пройдут съемки российского сериала про Чернобыль. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мозыре пройдут съемки российского сериала про Чернобыль

25.06.2018 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A

Для съемок нужны будут актеры массовых сцен, статисты, групповка и актеры. Все желающие могут принять участие в съемках, написав личное сообщение в группе.

Там же вы найдете всю необходимую информацию о требуемых актерах и кастингах для данного сериала. К слову, уже сейчас нужны актеры на роли «рабочего», «солдата», «санитара», «министра» и другие. По информации организаторов съемок, оплата будет производиться сразу на площадке.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 26 июня по 13 июля в Мозыре и населенных пунктах Барбаров, Прудок будут проходить съемки российского телесериала «Чернобыль» (время по сценарию 1986 год).далее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусам стало проще добиться алиментов от тех, кто живет заграницей. Рассказываем, как это работает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика