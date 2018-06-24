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Житель Мозыря приговорен к 2,5 годам за хулиганство и насилие в отношении сотрудника милиции
Обвиняемый в марте этого года, находясь на неохраняемой автомобильной стоянке в Мозыре, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес не менее пяти ударов металлическим предметом по кузову автомобиля.
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Суд Мозырского района вынес приговор в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в хулиганстве и насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях...
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