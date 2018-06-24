В Бобруйском районе насмерть разбился 17-летний мопедист

В Бобруйском районе мопедист погиб при столкновении со столбом. Об этом сообщили в УГАИ МВД.

Смертельная авария произошла 24 июня, около 20.10, в деревне Брожка. «По предварительной информации, 17-летний учащийся „Кировского аграрного колледжа“ ехал на мопеде Zongshen ZS50Q-3, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где в результате падения ударился головой об опору ЛЭП», — рассказали инспекторы.

Парень от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он был в мотошлеме.