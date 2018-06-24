Mazda на полной скорости влетела в автомобиль дорожников на МКАД

В ночь с 24 на 25 июня на Минской кольцевой дороге в районе Малиновки случилось серьёзное ДТП. Автомобиль Mazda 626, в салоне которого было два человека, протаранил грузовой МАЗ дорожной службы, стоявший в средней полосе.

Обоих зажало в салоне: спасателям пришлось их деблокировать. С травмами различной степени тяжести мужчины были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи.

Установлено, что машиной управлял водитель 1981 года рождения. Отметим, что в салоне были обнаружено две пустые бутылки водки. У водителя взяли кровь на экспертизу.