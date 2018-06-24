Женщина-мотоциклистка не справилась с управлением на гомельской трассе: её сын погиб

Вечером 24 июня на трассе М5 (Минск-Гомель) вблизи деревни Дукора случилось ДТП с участием мотоцикла. Женщина не справилась с управлением и столкнулась с тросовым ограждением на разделительной полосе.

В результате она получила тяжёлые повреждения (черепно-мозговую травму, переломы рёбер и ключицы), а вот пассажир (её сын, подросток 2003 года рождения) погиб.

По информации очевидцев, ДТП случилось на изгибе дороги, в месте, где часто образуется большая лужа. Она и могла стать причиной аварии.