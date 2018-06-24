Учёные протестировали препарат от четырёх видов рака

Препарат уже прошёл успешные испытания на мышах.



Он блокирует распространение молочной и предстательной желез, толстой кишки и лёгких. Учёные из Орегонского университета науки и здоровья опубликовали результаты своих исследований в журнале Nature Communications.

Препарат под названием KBU2046 вводили испытуемым через рот, он блокировал метастазы, а также уменьшил разрушение кости. Кроме того, он практически не токсичен: препарат имеет минимум побочных эффектов.