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Учёные протестировали препарат от четырёх видов рака
Препарат уже прошёл успешные испытания на мышах.
Он блокирует распространение молочной и предстательной желез, толстой кишки и лёгких. Учёные из Орегонского университета науки и здоровья опубликовали результаты своих исследований в журнале Nature Communications.
Препарат под названием KBU2046 вводили испытуемым через рот, он блокировал метастазы, а также уменьшил разрушение кости. Кроме того, он практически не токсичен: препарат имеет минимум побочных эффектов.
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Препарат уже прошёл успешные испытания на мышах.
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