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10 человек задержаны во Франции по подозрению в подготовке атак на мусульман
По всей Франции прошли аресты в рамках спецоперации, призванной предотвратить атаки на мусульман.
Сообщается, что 10 задержанных готовили план насильственного акта в отношении представителей радикального ислама.
Напомним, террористические атаки в исполнении исламистов (в том числе представителей «Исламского государства») на Францию за последние три года унесли жизни около 250-ти человек.
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По всей Франции прошли аресты в рамках спецоперации, призванной предотвратить атаки на мусульманское население страны.
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