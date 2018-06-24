10 человек задержаны во Франции по подозрению в подготовке атак на мусульман

По всей Франции прошли аресты в рамках спецоперации, призванной предотвратить атаки на мусульман.

Сообщается, что 10 задержанных готовили план насильственного акта в отношении представителей радикального ислама.

Напомним, террористические атаки в исполнении исламистов (в том числе представителей «Исламского государства») на Францию за последние три года унесли жизни около 250-ти человек.