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Женщина разбилась на мотоцикле, погиб ее сын
Смертельное ДТП произошло в Пуховичском районе 24 июня, погиб 15-летний сын мотоциклистки.
Об этом сообщает
Отмечается, что 43-летняя женщина и ее сын – жители Гродно. Они возвращались на мотоцикле Honda VFR800 °F из Одесской области, где находились на отдыхе.
На трассе Минск – Гомель женщина не справилась с управлением, и мотоцикл врезался в разделительное ограждение.
Мотоциклистка получила множественные травмы и была госпитализирована, ее сын, ехавший в качестве пассажира, погиб.
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Смертельное ДТП произошло в Пуховичском районе 24 июня, погиб 15-летний сын мотоциклистки. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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