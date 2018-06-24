Женщина разбилась на мотоцикле, погиб ее сын

Смертельное ДТП произошло в Пуховичском районе 24 июня, погиб 15-летний сын мотоциклистки.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что 43-летняя женщина и ее сын – жители Гродно. Они возвращались на мотоцикле Honda VFR800 °F из Одесской области, где находились на отдыхе.

На трассе Минск – Гомель женщина не справилась с управлением, и мотоцикл врезался в разделительное ограждение.

Мотоциклистка получила множественные травмы и была госпитализирована, ее сын, ехавший в качестве пассажира, погиб.