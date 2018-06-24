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Грецию тряхнуло: на Пелопоннесе зафиксировано сильное землетрясение

25.06.2018 11:38 — Разное | ОНТ  
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Землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера было зафиксировано утром 25 июня на юге Греции (полуостров Пелопоннес). 

Очаг землетрясения располагался в 30-ти километрах юго-западнее города Пилос на глубине 10 километров.

О разрушениях и жертвах не сообщается.

 
 
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​Землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера было зафиксировано утром 25 июня на юге Греции (полуостров Пелопоннес).
 
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