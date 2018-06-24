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Дарья Домрачева сегодня может объявить о завершении карьеры

25.06.2018 11:00 — Разное | UDF  
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Дарья Домрачева
Белорусская спортсменка после завершения олимпийского сезона обещала определиться с вопросом о продолжении своей карьеры еще до начала мая, но до сих пор никаких заявлений по этому поводу не делала.

25 июня четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону проведет пресс-конференцию в Национальном олимпийском комитете Беларуси. Начало встречи с журналистами – в 15:00.

Срок прежнего контракта титулованной спортсменки со сборной Беларуси заканчивается 30 июня.

В начале июня о завершении карьеры заявила Надежда Скардино.

В настоящее время в тренировачном процессе принимает участие только одна спортсменка из основного олимпийского состава – Ирина Кривко.

Дарья Домрачева в браке с известным норвежским лыжникам Уле-Эйнар Бьорндаленом. В 2016 году у них родилась дочь.

 
 
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Белорусская спортсменка после завершения олимпийского сезона обещала определиться с вопросом о продолжении своей карьеры.
 
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