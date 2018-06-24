Дарья Домрачева сегодня может объявить о завершении карьеры



Дарья Домрачева

25 июня четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону проведет пресс-конференцию в Национальном олимпийском комитете Беларуси. Начало встречи с журналистами – в 15:00.Срок прежнего контракта титулованной спортсменки со сборной Беларуси заканчивается 30 июня.В начале июня о завершении карьеры заявилаВ настоящее время в тренировачном процессе принимает участие только одна спортсменка из основного олимпийского состава – Ирина Кривко.в браке с известным норвежским лыжникам. В 2016 году у них родилась дочь.