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Дарья Домрачева сегодня может объявить о завершении карьеры
Дарья Домрачева
25 июня четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону проведет пресс-конференцию в Национальном олимпийском комитете Беларуси. Начало встречи с журналистами – в 15:00.
Срок прежнего контракта титулованной спортсменки со сборной Беларуси заканчивается 30 июня.
В начале июня о завершении карьеры заявила Надежда Скардино.
В настоящее время в тренировачном процессе принимает участие только одна спортсменка из основного олимпийского состава – Ирина Кривко.
Дарья Домрачева в браке с известным норвежским лыжникам Уле-Эйнар Бьорндаленом. В 2016 году у них родилась дочь.
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Белорусская спортсменка после завершения олимпийского сезона обещала определиться с вопросом о продолжении своей карьеры.
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