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Жуткое ДТП на МКАД: от легковушки почти ничего не осталось
Фото mchs.gov.by
Легковой автомобиль Мазда врезался в грузовик дорожной службы. На фото видно, что удар был очень сильный, передняя часть разбита вдребезги.
«Работниками МЧС при помощи специального инструмента из салона легковушки были дэблакаваныя водитель и пассажир, которые после осмотра бригадой скорой медицинской помощи были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести», – сообщают в МЧС.
На фото также видно, что в салоне легкового автомобиля лежали три пустые бутылки водки.
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Ночью с воскресенья на понедельник на Минской кольцевой произошло ужасное ДТП.
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