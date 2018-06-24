Жуткое ДТП на МКАД: от легковушки почти ничего не осталось



Фото mchs.gov.by









Легковой автомобиль Мазда врезался в грузовик дорожной службы. На фото видно, что удар был очень сильный, передняя часть разбита вдребезги.– сообщают в МЧС.На фото также видно, что в салоне легкового автомобиля лежали три пустые бутылки водки.