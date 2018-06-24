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Из-за преобладания смертности над рождаемостью население Беларуси сократилось на 7%.К такому выводу пришли исследователи из института демографии Австрийской академии наук и Венского центра Витгенштейна.По данным исследования, с 1990 года демографические ситуации в странах Западной и Восточной Европы развиваются прямо противоположно. Так, если на западе Европы наблюдается прирост населения, то на востоке и юге Европы оно, наоборот, сокращается.Основными причинами демографических изменений, по мнению исследователей служат два фактора: естественная динамика населения, то есть рождаемость и смертность, а также миграция.Напомним, что еще в 2008 году белорусам был поставлен конкретный план по размножению: Александр Лукашенко обещал, что через 10 лет в Беларуси будут жить 13 миллионов.вещал Лукашенко в интервью российским журналистам.Однако уже в 2017 году правитель Беларуси умерил амбиции и перенес размножение белорусов на неопределенный срок.сказал Лукашенко.Увы, как показывает статистика, белорусы под руководством Лукашенко размножаться не хотят.