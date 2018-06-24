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Редкий случай: австралиец попал в реанимацию из-за слишком сильного запора

25.06.2018 11:27 — Разное | Tut.by  
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Из-за серьезных проблем с пищеварением у австралийца отказала нога. Описание необычного случая из медицинской практики опубликовано в журнале BMJ Case Report, кратко о нем рассказывает IFLScience.


Фото: Reuters

Пациентом стал 57-летний житель Футскрея, небольшого пригорода Мельбурна. Он попал в отделение с болью в животе, отеком и тошнотой. Также он на протяжении суток не мог пошевелить правой ногой, на ней не чувствовался пульс, а на ощупь она была холодной.

Специалисты обнаружили у мужчины синдром интраабдоминальной гипертензии — это значит, что давление в его животе было слишком высоким. Также у него были признаки почечной недостаточности и метаболического ацидоза — накопления кислот в организме.

Медики установили, что причиной этого состояния стало «массивное фекальное уплотнение неизвестной этиологии». Из-за него давление в брюшной полости поднялось, а также произошла окклюзия правой общей подвздошной артерии — ее проходимость нарушилась.


Изображение: BMJ Case Reports / iflscience.com

Изображение: BMJ Case Reports / iflscience.com

Мужчину прооперировали, чтобы удалить из кишечника лишнее вещество и снизить давление в брюшной полости. «Значительная фекальная дизимпакция была проведена вручную под общей анестезией, было удалено около двух литров кала», говорится в отчете медиков.

Дальше пациента лечили от запора. Через четыре дня он смог покинуть отделение интенсивной терапии, а еще через 13 дней восстановить способность ходить. Выздоровление было медленным, но полным, отмечают авторы отчета.

Запор такой степени может быть очень опасным, пишет IFLScience. В 2013 году британская девочка-подросток с боязнью туалетов удерживала содержимое кишечника на протяжении восьми недель. Давление внутри живота повысилось настолько, что она погибла в результате сердечного приступа. Поэтому если у вас возникли похожие проблемы, следует обратиться к врачу, а не терпеть.

 
 
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Из-за серьезных проблем с пищеварением у него отказала нога.
 
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